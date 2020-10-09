Binlerce ihtiyaç sahibi öğrenci VGM burs başvurusu yapmak istiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de, Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Yükseköğrenim burs başvuruları da 30 Ekim'de sona erecek.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir.

Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.