2021 yılında bir işçiye ödenecek en düşük ücret anlamına gelen asgari ücretin ne kadar olacağı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından 2021 Asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücret zammının ardından 2021 asgari ücret desteği de merak konusu oldu. 2021 asgari ücret desteği ne kadar oldu? İşte 2021 asgari ücret desteği ücreti

ASGARİ ÜCRER DESTEĞİ 2021

Asgari ücret desteği, İşverenlere 2020 yılında sağlanacak olan günlük 2,5 TL, aylık (2,5 TL x 30 gün) 75 TL tutarındaki asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları, SGK’nın 21.04.2020 tarihli ve 2020/10 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılında da asgari ücret desteğini 75 lira olarak ödemeye devam edeceklerini duyurdu.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirledi. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret 2 bin 825 TL oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk net asgari ücrette 2020 yılına göre 500 TL artış yapıldığını söyledi.