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2021 Asgari Ücret ne kadar, kaç lira yükseldi? - 2021'de AGİ ne kadar zam yapıldı, kaç lira oldu?

2021 asgari ücreti ile ilgili aramalar devam ediyor. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın hala merakla hakkında araştırma yaptığı asgari ücret ve AGİ zamları ile ilgili en çok araştırılan soruların cevaplarını derledik. Peki 2021 Asgari Ücret ne kadar, kaç lira yükseldi ve AGİ ne kadar oldu?

2021 Asgari Ücret ne kadar, kaç lira yükseldi? - 2021'de AGİ ne kadar zam yapıldı, kaç lira oldu?

Yurdumuzun dört bir yanında merakla beklenen 2021 asgari ücreti geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu ay itibariyle zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan vatandaşlarımızın 2021 asgari ücreti ve AGİ (Asgari Geçim İndirimi) ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

İşte 2021 Asgari ücreti ve AGİ tablosu

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Net 2 bin 825 lira 90 kuruş olan asgari ücret bekar ve çocuksuz olan işçiler için geçerli olup; evli ve çocuklu işçiler için AGİ eklentisiyle daha yüksek olacaktır.

2021 AGİ NE KADAR OLDU?

2021 Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2021 yılı en düşük tutarı 268,31 TL, en yüksek tutarı 456,12 TL olarak hesaplandı.

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2021 AGİ tablosu:

Bekar : 2020 YILI 220,73TL, 2021 YILI 268,31
Evli eşi çalışmayan: 2020 YILI 264,87 TL, 2021 YILI 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2020 YILI 297,98 TL, 2021 YILI 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2020 YILI 331,09 TL, 2021 YILI 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2020 YILI 375,23 TL, 2021 YILI 456,12 TL


Evli eşi çalışan: 2020 YILI 220,73 TL, 2021 YILI 268,31 TYL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2020 YILI 253,83 TL, 2021 YILI 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2020 YILI 286,94 TL, 2021 YILI 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2020 YILI 331,09 TL, 2021 YILI 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2020 YILI 353,16 TL, 2021 YILI 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2020 YILI 375,23 TL, 2021 YILI 456,12 TL

AGİ NEDİR?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).

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