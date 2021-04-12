İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan 74. BAFTA Ödülleri Londra'da bulunan Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ödül törenine tüm adaylar çevrimiçi katılırken, sunucular ve ödülleri takdim edecek isimler kırmızı halıda yürüdü. BAFTA Ödülleri'nde her sene yer alan Prens William ile Kate Middleton, Prens Philip'in vefatı nedeniyle törene katılamadı. Prens William 2010'dan beri BAFTA organizasyonunda başkan olarak görev aldığı için düzenli olarak törende konuşma yapıyordu.

Pertegaz imzalı kıyafetiyle Priyanka Chopra ile Nick Jonas çifti törene birlikte katıldı.