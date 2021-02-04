2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti son dakika gelişmeleri vatani görevini yapacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2021 yılının ilk yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2020 yılının ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri açıklanan yeni oranlarla 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak.

Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında arttı.

Dövizle askerlik ücreti ne kadar oldu?

Dövizle askerlik yapacaklar ise bu yıl 4 bin 402 euro ödeyecek. Bu ücret geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 5 bin 563 euro olukren, kurdaki artış nedeniyle dövizle askerlik ücretinde 1161 euro indirim yapılmış oldu.

Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:

a) 01, 02, 03 Nisan 2021

b) 13, 14, 15 Mayıs 2021

c) 17, 18, 19 Haziran 2021

ç) 05, 06, 07 Ağustos 2021

d) 16, 17, 18 Eylül 2021

e) 21, 22, 23 Ekim 2021