Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? sorusu, başvuru yapan yetiştiricilerin gündeminde. Buzağı destekleri için başvurular, hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanların ise doğrudan il/ilçe müdürlükleri üzerinden alındı. 2021 buzağı destekleri ile ilgili detaylar haberimizde.

2021 BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Önceki yıl, bin 551 yetiştiricinin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam "641 bin 600 bin lira" destekleme ödemesinin 27 Kasım 2020 tarihinde yarın saat 18:00' dan itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmıştı. 31 Aralık 2020 tarihinde biten destek başvurularının ne zaman yatırılacağı henüz açıklanmadı.

BUZAĞI DESTEĞİ SORGULAMA

E-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonucu e-devlette ilgili kısımda açıklanacaktır.

2021 BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

Askıya çıkarılan listelerde

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş,

Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş,

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş,

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş şeklinde destekleme ücretleri belirlendi.

BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI

Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,

Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.