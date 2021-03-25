Buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? sorusu, başvuru yapan yetiştiricilerin gündeminde. Buzağı destekleri için başvurular, hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanların ise doğrudan il/ilçe müdürlükleri üzerinden alındı. 2021 buzağı destekleri ile ilgili detaylar haberimizde.
2021 BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Önceki yıl, bin 551 yetiştiricinin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam "641 bin 600 bin lira" destekleme ödemesinin 27 Kasım 2020 tarihinde yarın saat 18:00' dan itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmıştı. 31 Aralık 2020 tarihinde biten destek başvurularının ne zaman yatırılacağı henüz açıklanmadı.
BUZAĞI DESTEĞİ SORGULAMA
E-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonucu e-devlette ilgili kısımda açıklanacaktır.
2021 BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?
Askıya çıkarılan listelerde
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş,
Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş,
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş,
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş şeklinde destekleme ücretleri belirlendi.
BUZAĞI DESTEKLEMELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
- Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
- Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
- İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,
- Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
- Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,
Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.
İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.
Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.
Soy kütüğü desteği;
- Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,
- Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,
- Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.
Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;
Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,
Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.
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