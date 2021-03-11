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2021-DİB-MBSTS geç başvuru günü bugün! ! 2021-DİB-MBSTS geç başvuru ücreti ve başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı geç başvuru günü başladı. 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri arasında başvurularını tamamlayamayan adaylar bugün 23.59'a kadar başvuru yapabilecek. İşte 2021-DİB-MBSTS Başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı: 2021-DİB-MBSTS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!

2021-DİB-MBSTS geç başvuru günü bugün! ! 2021-DİB-MBSTS geç başvuru ücreti ve başvuru ekranı

ÖSYM, 2021-DİB-MBSTS geç başvurularının başladığını duyurdu! 2021 ÖSYM takvimi açıklandığından beri merak edilen 2021-DİB-MBSTS Başvuru ücreti nedir? 2021-DİB-MBSTS Başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte 2021-DİB-MBSTS Başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu: 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

2021-DİB-MBSTS başvuruları 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir.

2021-DİB-MBSTS geç başvuru günü 11 Mart 2021 tarihidir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet
aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.

2021-DİB-MBSTS GEÇ BAŞVURU EKRANI

2021-DİB MBSTS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021-DİB MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti:190 TL.

2021-DİB-MBSTS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ: 285 TL

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

2021-DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS),10 Nisan 2021
tarihinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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