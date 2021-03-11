ÖSYM, 2021-DİB-MBSTS geç başvurularının başladığını duyurdu! 2021 ÖSYM takvimi açıklandığından beri merak edilen 2021-DİB-MBSTS Başvuru ücreti nedir? 2021-DİB-MBSTS Başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte 2021-DİB-MBSTS Başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu: 2021-DİB-MBSTS Başvuru yap!

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

2021-DİB-MBSTS başvuruları 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir.

2021-DİB-MBSTS geç başvuru günü 11 Mart 2021 tarihidir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet

aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak.

2021-DİB-MBSTS GEÇ BAŞVURU EKRANI

2021-DİB MBSTS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021-DİB MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILACAK?

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti:190 TL.

2021-DİB-MBSTS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ: 285 TL

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

2021-DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS),10 Nisan 2021

tarihinde belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.