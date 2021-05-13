Memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde başlıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mayıs ayı memur maaşlarının Ramazan bayramı sebebiyle 10 Mayıs'tan itibaren yatmaya başlayacağını duyurdu. 2021 Memur maaşının ne kadar olduğunu hesaplamak isteyenler "Memur maaşları ne kadar?" ve "En düşük memur maaşı ne kadar?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor.