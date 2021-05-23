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2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları ne zaman? 2021 Yılı Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden 2021 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınav ilanını yayımladı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek 110 kaymakam alınacağını duyuran açıklamaya göre 2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı? İşte kaymakamlık sınavı başvuru şartları...

2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları ne zaman? 2021 Yılı Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi


T.C. İçişleri Bakanlığı, bakanlığa bağlı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 110 (yüz on) kaymakam adayı alınacağını duyurdu. Kaymakamlık sınavı tarihlerini, başvuru şartlarını ve başvuru sürecini açıklayan 2021 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı araştırılıyor. İşte 2021 Kaymakamlık sınavı hakkında bilgiler...

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 110 (yüz on) kaymakam adayı alınacak. Adaylar başvurularını, 26 Mayıs-02 Haziran 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir
başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru günü 10 Haziran 2021’dir.

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, NEREDE?

2021 Kaymakamlık sınavı 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans,
sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde
seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olanlar veya;

Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olanlar,

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim
yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

2021 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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