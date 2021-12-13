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Haberler Gündem Eğitim 2021 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK sonucu sorgula
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2021 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? E-Devlet'ten KYK burs sonucu sorgulama sayfası

Milyonlarca lisans ve yükseklisans öğrencisi gözlerini KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. 2021 - 2022 yılı için burs/kredi alacak öğrenciler sonuçları E-Devlet'ten öğrenebilecek. Peki 2021 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? E-Devlet'ten KYK burs sonucu sorgulama sayfası...

2021 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK sonucu sorgula

KYK burs sonuçları açıklandı mı? soruları burs başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. İşte E-Devlet'ten KYK burs sonucu sorgulama sayfası

2021 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

E-DEVLET KYK BAŞVURU EKRANI

KYK 2021 BURS ÜCRETİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK 2021?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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