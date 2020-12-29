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2021 Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu! 2021 MTV oranı nedir?

2020 yılı biterken yeni senede uygulanmaya başlayacak zamlar ve vergi oranları da belli olmaya başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı 2021 yılında geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranını açıkladı. 2021 MTV oranı nedir?

2021 Motorlu taşıtlar vergisi belli oldu! 2021 MTV oranı nedir?

2021 yılı motorlu taşıtlar vergisi araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. 2021 yılı yaklaşırken yeni senede geçerli olacak MTV oranları da belli oldu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre 2021 MTV oranı nedir?

MTV ORANLARI 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2021 MTV tutarlarında değişikliğe gidilmedi ve 1 ay önce açıklanan yüzde 9.11'lik yeniden değerleme oranı MTV için tescillendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranı olarak açıkladığı oran, yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

2021 MTV ORANLARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğde, "2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Buna göre, taşıt değeri 56 bin 500 TL'yi geçmeyen ve motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin sahipleri yıl başından itibaren 1051 TL MTV ödeyecek.

Matrah değeri 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında olan ve yine motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 3 yaşına kadar otomobillerde ise MTV oranı 1155 TL olarak belirlendi.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında otomobillerde ise, matrah değeri 56 bin 500 TL'nin altında olanlar 1830 TL, 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobiller ise 2 bin 15 TL MTV ödenecek. Aynı grupta yer alan fakat matrah değeri 99 bin TL'nin üzerinde kalan araçlar da ise MTV oranı 2 bin 197 TL olacak.

Yayımlanan tabloya göre en düşük MTV tutarı 109 TL iken, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin TL'yi aşıyor.

MTV'de 31 Aralık 2017'ye kadar tescil edilmiş otomobillerde matrah değeri aranmıyor. Bu grupta sadece motor hacmine ve araç yaşına göre hesaplanan MTV tutarları, 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.3 litre'ye kadar olan otomobillerde 1051 TL olarak açıklanıyor.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobillerde ise MTV tutarı yeniden değerleme tutarına göre 1830 TL olarak belirlendi.

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