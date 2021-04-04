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2021 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MSÜ sınavı saat kaçta bitecek?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki 2021 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? İşte tüm detaylar...

2021 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? MSÜ sınavı saat kaçta bitecek?

MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? sorusu tüm sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Dünyayı etkisi altına alan ve vakaların artışta olduğu Türkiye'de de coronavirüs sebebiyle sınava yönelik tedbirler alındı. İşte MSÜ sınavına dair detaylar...

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ),4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

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