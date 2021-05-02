Bugün ftar saat kaçta? soruları İslam aleminde soruluyor. Üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Üç aylar, bağışlanmak isteyenler için ibadet aylarıdır. Ramazan ayı ise islam aleminde büyük önem taşıyor. İşte 2021 Ramazan İmsakiyesi iftar saatleri...

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA? İMSAK VAKİTLERİ

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında bugün iftar İstanbul'da saat 20.08'de, Ankara'da saat 19.51'de açılacak. İşte il il iftar vakitleri ve ramazan imsakiyesi

2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!

GÜNÜN AYETİ

Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel. "Müzzemmil, 8"

GÜNÜN HADİSİ ŞERİFİ

"Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur."

Buhârî

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ