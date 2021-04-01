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2021 Şok Ramazan erzak paketi: 2021 Şok Market Ramazan kolisi içeriği ne? İşte Şok Ramazan Kolisi fiyatı

Müslümanlar için onbir aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına günler kala marketlerin ramazan kolisi içerikleri ve fiyatları araştırılıyor. Ramazan ayında ŞOK marketlerde satılan Ramazan kolisinin fiyatları merak konusu oldu. İşte 2021 Şok Ramazan paketi: 2021 Şok Market Ramazan kolisi içeriği ne? İşte Şok Ramazan Kolisi fiyatı

2021 Şok Ramazan erzak paketi: 2021 Şok Market Ramazan kolisi içeriği ne? İşte Şok Ramazan Kolisi fiyatı

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2021 ŞOK RAMAZAN ERZAK PAKETİ

Temel gıda maddelerini (un, şeker, tuz, bakliyat, yağ vb.) içeren ŞOK Ramazan erzak paketinin içeriği belli oldu.

Bizim Vatan domates salçası 830 grDeren filiz çay 500 gr
Evin ayçiçek yağı 1 lt
Piyale Un 1 kg
Piyale kakaolu puding 150 gr
Piyale ezogelin çorba 80 gr
Piyale burgu makarna 500 gr
Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg
Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg
Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg
Anadolu mutfağı tuz 750 gr
Altınküp küp şeker 1 kg
Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr

2021 Şok Ramazan kolisi fiyatı 69 TL olarak belirlendi.

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