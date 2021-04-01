Ramazan ayı gelmeden önce Ramazan alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar ve Ramazan ayı için zorda olanlara erzak yardımı yapmak isteyenler 2021 Ramazan kolilerini araştırıyor. 2021 ŞOK Ramazan kolisinde neler var? İşte 2021 ŞPK Martket Ramazan kolisi fiyatı
2021 ŞOK RAMAZAN ERZAK PAKETİ
Temel gıda maddelerini (un, şeker, tuz, bakliyat, yağ vb.) içeren ŞOK Ramazan erzak paketinin içeriği belli oldu.
Bizim Vatan domates salçası 830 grDeren filiz çay 500 gr
Evin ayçiçek yağı 1 lt
Piyale Un 1 kg
Piyale kakaolu puding 150 gr
Piyale ezogelin çorba 80 gr
Piyale burgu makarna 500 gr
Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg
Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg
Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg
Anadolu mutfağı tuz 750 gr
Altınküp küp şeker 1 kg
Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr
2021 Şok Ramazan kolisi fiyatı 69 TL olarak belirlendi.
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