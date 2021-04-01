Ramazan ayı gelmeden önce Ramazan alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar ve Ramazan ayı için zorda olanlara erzak yardımı yapmak isteyenler 2021 Ramazan kolilerini araştırıyor. 2021 ŞOK Ramazan kolisinde neler var? İşte 2021 ŞPK Martket Ramazan kolisi fiyatı

2021 ŞOK RAMAZAN ERZAK PAKETİ

Temel gıda maddelerini (un, şeker, tuz, bakliyat, yağ vb.) içeren ŞOK Ramazan erzak paketinin içeriği belli oldu.

Bizim Vatan domates salçası 830 grDeren filiz çay 500 gr

Evin ayçiçek yağı 1 lt

Piyale Un 1 kg

Piyale kakaolu puding 150 gr

Piyale ezogelin çorba 80 gr

Piyale burgu makarna 500 gr

Anadolu mutfağı Pilavlık pirinç 1 kg

Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kg

Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 1 kg

Anadolu mutfağı tuz 750 gr

Altınküp küp şeker 1 kg

Marmarabirlik siyah zeytin 400 gr

2021 Şok Ramazan kolisi fiyatı 69 TL olarak belirlendi.