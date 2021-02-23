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2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na geri sayım

Kimya Sektör Platformu (KSP) bünyesinde iki yılda bir gerçekleştirilen Kimya Sektör Şurası, bu yıl 12-13 Mart tarihlerinde dijital olarak gerçekleştirilecek. 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası’na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı Adil Pelister başta olmak üzere kamu, özel sektör, STK kuruluşlarından temsilcilerin ve akademi üyesi isimlerin katılması bekleniyor

2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası'na geri sayım
HABERTURK.COM

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’in 17’inci dönem başkanlığını yürütmekte olduğu Kimya Sektör Platformu (KSP) bünyesinde iki yılda bir gerçekleştirilen Kimya Sektör Şurası, bu yıl 12-13 Mart tarihlerinde dijital olarak gerçekleştirilecek.

Pandemi dolayısıyla fiziki yerine dijital olarak, 12-13 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021 Türkiye Kimya Sektör Şurası’na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı Adil Pelister başta olmak üzere kamu, özel sektör, STK kuruluşlarından temsilcilerin ve akademi üyesi birçok konuşmacı ve davetlinin katılması bekleniyor.

İki gün boyunca sürecek Şura’da, STK ve Dernek Başkanlarının ele alacağı sektörel sorun ve çözüm önerilerinin yanı sıra "Pandeminin Dünya ve Türkiye Kimya Sektörüne Etkileri ve Gelecek Beklentileri”, “Türkiye Kimya Sanayinin Yatırım İhtiyacı”, “Kimya Sektörünün Dış Ticareti, Finansmanı, Lojistiği ve Dijitalleşmesi”, “Gümrük Birliği’nin Revizyonu ve Ticaret Anlaşmalarının Kimya Sektörüne Etkileri”, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Kimya Sektörüne Etkileri”, “Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Yönetimi” ve “Kimya Sanayi ile Üniversite İş Birliği” ana konu başlıklarından oluşan 7 oturumda sektörün geleceği tartışılacak.

Dünya ve Türkiye’de kimya sektörünün görünümünden Hamle Programı’na, Ar-Ge ve yatırım teşviklerinden, yeni hedef pazarlara, kimya sektöründe finansman, lojistik ve dijitalleşmeden (e-ticaret ve e-ihracat) döngüsel ekonomiye, Gümrük Birliği revizyonu, ticaret anlaşmaları, Brexit etkileri, Avrupa Yeşil Mutabakatı, geri dönüşüm ve beklentiler, biyobazlı kimyasallar ve çevre ile ilgili dünyadaki diğer gelişmeler gibi birçok konu masaya yatırılacak.

'SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VERECEK'

Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "26 dernek, 1 vakıf, 2 oda ve üniversitelerdeki temsiliyetlerle birlikte sektörümüzün önde gelen toplam 38 kurumunu buluşturan bir mecra olan “Kimya Sektör Platformu”nun geçtiğimiz yılbaşından beri başkanlığını İKMİB olarak biz yürütüyoruz. Platform bünyesinde genelde iki ayda bir paydaşlarımızla buluşup sektörümüze dair değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca platform tarafından her iki yılda bir, sektörümüzün durumu ve geleceği açısından önemli çıktıları ortaya koyan “Kimya Sektör Şurası” organize ediliyor. Şura’da plastiklerden, kozmetiğe, ilaçtan medikale, boyadan kauçuk ve yapıştırıcılara kadar alt sektörleriyle birlikte 27 sektöre hammadde ve ara mamul veren kimya sektörümüzdeki gelişmeler, sorun ve çözüm önerileri ile gelecek on yıla ışık tutacak konular, beklentiler konuşulacak. Kimya sektörümüzün geleceğine yön verecek Şura’ya bu yıl da kamu, özel sektör, STK ve akademik camiadan birçok konuşmacı ve davetlinin katılımını bekliyoruz" dedi.

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