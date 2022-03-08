2021 yılı bitkisel ürün fiyatları açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam 2021 yılı bitkisel ürün fiyatları açıklandı
ABONE OL

Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim değeri 2021'de yüzde 34.98 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin bitkisel ürün fiyatlarını ve üretim değerlerini açıkladı. Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 34.98 artarak 132,51 milyar liraya ulaştı.

2021 yılı bitkisel ürün fiyatları açıklandı
AA

Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin değeri, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 34,98 artışla 132,51 milyar lira oldu. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri yüzde 22,26 yükselerek 113,16 milyar lira, sebzelerin üretim değeri ise yüzde 7,44 artışla 59,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatında, yıllık yüzde 35,95 artış görüldü.

2021 yılında bir önceki yıla göre artış gözlenen diğer ürünler yüzde 58,69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47,35 ile arpa (diğer) ve yüzde 12,37 ile patates (diğer) oldu.

Sebzelerden, hıyar (sofralık) fiyatında yüzde 30,22, patlıcan fiyatında yüzde 22,15, sivri biber fiyatında yüzde 13,03 artış gerçekleşti. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 24,86 ile kuru soğan olarak kaydedildi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden artış gösteren ürünler, yüzde 34,99 ile portakal (Washington), yüzde 21,69 ile üzüm (sofralık çekirdekli) ve yüzde 19,32 ile elma (starking) oldu. Buna karşılık bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürünün yüzde 31,81 ile limon olduğu belirlendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turizmde sorun sigorta ve leasingde
İŞ-YAŞAM Rus turiste sigorta ve leasing engeli
Fark iki dünya
İŞ-YAŞAM Fark iki dünya
Son dakika: Atıl arazilerde tarım yatırımına hibe
İŞ-YAŞAM Atıl arazilerde tarım yatırımına hibe
Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor
İŞ-YAŞAM Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
İŞ-YAŞAM Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
İstanbul'da ayçiçeği yağı denetimi - Ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM İstanbul'da ayçiçeği yağı denetimi
Son dakika: Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: "Temmuz ayına kadar stokumuz var" - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması
Son dakika haberleri: Ayçiçekte durum ne? - Rusya Ukrayna savaşının ekonomik etkileri!
İŞ-YAŞAM Ayçiçekte durum ne?
Makarna üretiminde sıkıntı beklenmiyor
İŞ-YAŞAM Makarna üretiminde sıkıntı beklenmiyor
Tarımda rekor ihracat
İŞ-YAŞAM Tarımda rekor ihracat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.