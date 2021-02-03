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2021 YKS başvuru tarihi: YKS sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021 yılında düzenlenecek YKS tarihini açıkladı. Öte yandan 2021 YKS için yarın başvuru işlemleri başlıyor. Öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecekler. YKS sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS başvuru tarihi...

2021 YKS başvuru tarihi: YKS sınavı ne zaman?

Binlerce öğrenci bu sene de üniversite sınavına koronavirüs salgınının gölgesinde girecek. 2021 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Öğrenciler YKS ile ilgili 2021 yılında uygulanacak işlemleri ve güncel tarihleri merak ediyor. YKS sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS hakkında merak edilen detaylar...

2021 YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru tarihi 4 Şubat 2021'de başlayacak ve 2 Mart 2021'e kadar devam edecek. Ayrıca adaylar 17-18 Mart 2021 tarihlerinde geç başvuruda bulunabilecekler.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

2021 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti konusunda açıklamanın ise başvuru başlangıç tarihinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira olarak açıklanmıştı Geç başvuru ücreti ise 105 lira olmuştu.

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