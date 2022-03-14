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2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödül Töreni'nin 75'incisi Londra'daki Royal Albert Hall’da gerçekleşti. İşte 2022 BAFTA Ödülleri kırmızı halısından kareler!

HABERTURK.COM
  • 01
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı. Tören öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi, en az ödüller kadar ilgi gördü.

     
  • 02
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Oscar Ödülleri'nin Avrupa'daki eşdeğeri olan BAFTA'nın ana sunuculuğunu aktris ve komedyen Rebel Wilson üstlendi. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ünlü yıldızlara bu yıl abartıdan giyinmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

     
  • 03
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynağa göre "Ukrayna'da yaşananlar göz önüne alınarak fazla dikkat çekici kıyafetlerin nahoş bir görüntü sergileyeceği" düşüncesiyle, yıldızlara saygılı giyinmeleri tavsiye edildi.
  • 04
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Kırmızı halı görünümleri de genel olarak bu uyarının yerine getirildiğini gözler önüne serdi. Pek çok ünlü ismin katıldığı gecede BAFTA Ödülleri'ne katılımlarıyla bilinen kraliyet üyeleri Prens William ile Kate Middleton yer almadı. Çift, en son 2020 BAFTA töreninde görülmüştü. 2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halı görünümleri ise şöyleydi: 
  • 05
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Salma Hayek
  • 06
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Lady Gaga
  • 07
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Benedict Cumberbatch ile eşi Sophie Hunter
  • 08
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Caitriona Balfe
  • 09
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Caitriona Balfe
  • 10
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Naomi Campbell
  • 11
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Jessie Buckley
  • 12
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Millie Bobby Brown
  • 13
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Daisy Ridley
  • 14
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Daisy Ridley
  • 15
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Sienna Miller
  • 16
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Sienna Miller
  • 17
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Emma Watson
  • 18
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Alana Haim
  • 19
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Ariana DeBose
  • 20
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Florence Pugh
  • 21
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Haley Bennet
  • 22
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Léa Seydoux
  • 23
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Lucy Boynton
  • 24
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Ellie Bamber
  • 25
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Emma Appleton
  • 26
    2022 BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında böyle geçtiler

    Adrianne Cristee

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