2022 FIFA Dünya Kupası'nda final için beklenen tarih geldi çattı. Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Arjantin'in rakibi Fas'ı 2-0'la geçen son şampiyon Fransa olmuştu. Messi ile Mbappe'nin de düellosuna sahne olacak Arjantin Fransa Dünya Kupası finaline dair tüm bilgileri bir araya getirdik...