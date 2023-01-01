İNGİLTERE'DE LÖSEMİ TEDAVİSİ

İngiltere'de lösemi hastası olan 13 yaşında bir kız çocuğuna "nükleobaz düzenleme" adında devrimsel nitelikte bir tedavi uygulandı ve kanseri tamamen yendi.

Nükleobaz düzenleme, DNA bazlarına müdahale edilmesini sağlayan bir biyomühendislik yöntemi. Bu yöntem altı yıl önce keşfedildi.

Nükleobaz düzenleme, bilim insanlarının genetik kodun belirli bir bölümüne odaklanıp bir bazın moleküler yapısını değiştirerek onu başka bir baza dönüştürmesi ve böylelikle yeni genetik talimatların kodlanması demek oluyor.

Doktorlardan ve bilim insanlarından oluşan ekip bu yöntemi, Alyssa'nın kanserli T hücrelerini yakalayıp öldürebilen yeni bir T hücresi türü tasarlamak için kullandı ve başarılı oldu.