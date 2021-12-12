2022 Yılbaşı bileti fiyatları belli oldu! 0:00 / 0:00

Sene sonuna sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişi bilet fiyatları oldu. 31 Aralık gecesi çekilişi gerçekleşecek olan Yılbaşı çekilişi biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. İşte 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları

2022 YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri piyasada satılıyor.

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ

Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;