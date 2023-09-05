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        Haberler Gündem 2023-2024 İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

        2023-2024 İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kayıt işlemleri nasıl yapılır?

        İSMEK, kursiyerlerine meslek eğitimi vermeyi sürdürürken, birçok kişiye iş imkanı sağlamaya devam ediyor. İSMEK; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere birçok dalda hizmet vermektedir. İSMEK kurslarına başvuru yapmak isteyenler başvuruların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 İSMEK kursları ve kayıtların başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:58
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        İSMEK kayıt tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Pek çok kişiye iş imkanı sunan İSMEK kursları bilindiği gibi ücretsiz hizmet vermektedir. Geçtiğimiz yıl 31 Ağustos tarihinde başlayan İSMEK kayıtlarının bu yıl ne zaman yapılacağı kursiyerler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "2023-2024 İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kayıt işlemleri nasıl, nereden yapılır?" İşte detaylar...

        2

        2023 – 2024 İSMEK KURS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi kayıtları 4 Eylül tarihinde saat 10:00 itibariyle başladı.

        3

        İSMEK AKADEMİK TAKVİMİ

        2023-2024 eğitim öğretim dönemi

        dönem başlangıç ve bitiş

        22 Ağustos 2023 - 21 Ocak 2024

        dönem başlangıç ve bitiş

        05 Şubat 2023 - 30 Haziran 2023

        Yüz yüze eğitim başlangıç ve bitiş

        11 Eylül 2023 - 30 Haziran 2024

        Uzaktan Eğitim başlangıç ve bitiş

        11 Eylül 2023 - 30 Haziran 2024

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        İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        İSMEK kayıt işlemi, giris.ibb.istanbul adresinden online olarak yapılmaktadır.

        İlk işlem olarak giris.ibb.istanbul adresinden “Üye Ol” butonuna tıklayarak üye olmanız gerekiyor.

        Üyelik formunda, kullanıcı adı olarak T.C. Kimlik numarası istenmektedir. Aynı şekilde telefon numarası bilginiz de talep edilmektetdir. Belirtmiş olduğunuz telefon numarası güncel ve SMS alacak şekilde olmalıdır. Üyelik sonrası gelecek olan doğrulama kodu ulaşması ve üyeliğinizi tamamlamanız gerekir.

        Üyelik işleminin tamamlanması ile birlikte giris.ibb.istanbul ya da enstitukayit.ibb.istanbul adresinden T.C. Kimlik numaranızı kullanıcı adı olacak şekilde, belirlemiş olduğunuz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

        Giriş yaptıktan sonra istediğiniz branşı seçerek size en yakın ilçe ve kurs merkezini belirledikten sonra kayıt olabilirsiniz.

        İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

        İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz.

        İSMEK KURSLARI NELERDİR?

        Yeni bir meslek edinmeyi amaçlayan veya mesleğinde sürekli gelişimi hedefleyenler için çeşitli eğitimlerin yer aldığı bu dalda; Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Mesleki Teknik Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Robotik ve İnovasyon, Turizm ve Otelcilik, Yönetim ve Hizmet ile Ziraat alanları yer alıyor.

        Kişisel Gelişim kategorisinde Dil Eğitimleri ve Kişisel Gelişim ve Eğitim branşları bulunuyor.

        Güzel Sanatlar

        – Müzik

        – Sahne ve Gösteri Sanatları

        – Sanat ve Tasarım

        El Sanatları ve Zanaat;

        – Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

        – Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

        – Örgü ve İşleme Sanatları

        – Süsleme Sanatları

        – Tekstil Tasarımı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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