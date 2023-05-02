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2023 Anneler günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. ABD'de Anna Jarvis'in annesini kaybetmesinin ardından 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla ABD çapında genişledi. İşte 2023 Anneler Günü tarihi...

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  • 2023 Anneler günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

    Mayıs ayının gelişiyle birlikte Anneler Günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Bu özel günde annesine hediye alarak sürpriz yapmak isteyenler Anneler Günü tarihini araştırmaya başladı. Peki, "2023 Anneler günü ne zaman, hangi tarihte? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?" Anneler Günü'ne özel alınabilecek hediyeleri sizler için derledik. İşte Anneler Günü hakkında tüm merak edilenler...
  • 2023 Anneler günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü 14 Mayıs 2023 Pazar gününe denk gelecektir.
  • 2023 Anneler günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

    ANNELER GÜNÜ İÇİN ALINABİLECEK HEDİYELER

    Anneler gününde tercih edilebilecek hediyeler şu şekildedir;

    1. Bileklik

    2. Kolye

    3. Fotoğraflı kupa

    4. Çiçek

    5. Küçük ev aletleri

    6. Mutfak eşyaları

    7. Biblo

    8. Süs eşyaları
  • 2023 Anneler günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

    9. Giyim eşyası

    10. Çanta

    11. Saat

    12. Anneler Günü'ne özel plaketler
  • 2023 Anneler günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

    ANNELER GÜNÜ TARİHİ

    Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

    Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

    ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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