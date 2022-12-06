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2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti...

Yeni yıla kısa bir süre kala bedelli askerlik ücretlerine ilişkin aramalar da iyice artmış durumda. 2023 yılında bedelli askerlik için başvuru yapmaya hazırlanan binlerce asker adayı, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtını arıyor...

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  • 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti kaç para olacak?

    Aralık ayının ilk günlerini yaşadığımız dönem itibariyle yeni bedelli askerlik ücretlerine ilişkin de aramalar başlamış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak son durumu derledik...
  • 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti kaç para olacak?

    2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    Bedelli askerlik ücretleri henüz belli olmadı. Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretlerinin açıklanması bekleniyor.

    Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken memur maaşı katsayı oranları dikkate alınıyor. Memur maaşlarının yanı sıra bedelli askerlik ücretlerine de Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. TÜİK tarafından Kasım ayında açıklanan rakamlara göre enflasyon 2,88 artış gösterdi.
  • 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti kaç para olacak?

    Yıllık bazda enflasyon yüzde 84.39 olurken memurun alacağı 5 aylık enflasyon farkı şimdiden 15.11 oldu. Aralık ayında açıklanacak son aylık enflasyona göre memur maaşında yapılacak zam belli olacak.

    Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

     
  • 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti kaç para olacak?

    BEDELLİ ASKERLİK YAŞ ŞARTI VAR MI?

    Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.
  • 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik ücreti kaç para olacak?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

    Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

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