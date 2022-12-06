2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



Bedelli askerlik ücretleri henüz belli olmadı. Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretlerinin açıklanması bekleniyor.



Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken memur maaşı katsayı oranları dikkate alınıyor. Memur maaşlarının yanı sıra bedelli askerlik ücretlerine de Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. TÜİK tarafından Kasım ayında açıklanan rakamlara göre enflasyon 2,88 artış gösterdi.