Böylelikle 2023 Temmuz ayında yapılacak zamma kadar bedelli askerlik ücreti 2023 yılının ilk yarısında küsürtaları henüz netleşmemekle beraber 20 bin TL zamlanarak 100 bin TL'yi bulacak.



Kesin rakam ise memur maaş zammının Resmi Gazate'de yayınlanması halinde önümüzdeki günlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.