Türkiye, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde 28. Dönem TBMM'yi oluşturacak milletvekilleri belirlenirken Cumhurbaşkanlığı seçimi adayların yeterli oy alamaması nedeniyle sonuca ulaşmadı. Bu nedenle seçimler ikinci tura kalırken Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. Pazar günü, oy verme işleminin tamamlanmasıyla beraber sandıklar kapanacak. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından anbean, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'da olacak.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Haberturk.com'dan Takip Edilecek

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, 2. tur seçim sonuçları da Haberturk.com'dan takip edilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından Haberturk.com'un 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu sayfası üzerinden il il, ilçe ilçe ve bölge bölge Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını öğrenebileceksiniz. Hatırlanacağı gibi, ilk tur seçimlerinde, Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında seçim sonuçlarına ilişkin anlaşılır grafikler ve canlı takip ekranı yayınlamıştı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları da en hızlı, kesintisiz ve canlı bilgilerle Haberturk.com'da olacak.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Ekranı İçin Tıklayınız