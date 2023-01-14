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Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesine 1273 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. DSİ personel alımı şartları ve başvuru tarihleri adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Söz konusu personel alımının kadro branş dağılımı belli olurken, DSİ personel alımına ilişkin tüm detaylar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. İşte 2023 DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

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  • 2023 Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak?

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesine 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından, personel alımına ilişkin kadro-branş dağılımı ve ilana kimlerin başvuru yapabileceği adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro dağılımı nasıl olacak?" İşte DSİ personel alımı başvuru ekranı...
  • 2023 Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak?

    TARIM BAKANI KİRİŞCİ DUYURDU

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci; "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;

    2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." sözleriyle personel alımını duyurdu.

    DSİ PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak?

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih netleşti. Buna göre; Başvurular "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak?

    ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR ŞU ŞEKİLDE;

    Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 
  • 2023 Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak?

    19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.
  • 2023 Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak?

    DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

    2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

    3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

    4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

     
  • 2023 Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak?

    5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

    6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

    7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

    8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

    9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak
  • 2023 Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kimler başvurabilir, kadro dağılımı nasıl olacak?

    T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan paylaşımı ise şu şekilde;

    DSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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