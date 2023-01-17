EKPSS tecih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. EKPSS tercihleri 13 Ocak itibarıyla sona ererken, sonuçların açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bilindiği gibi EKPSS tercih sonuçları 17 Şubat tarihinde açıklanmıştı. Peki, "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM ile EKPSS sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...