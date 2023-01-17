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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

5 Ocak itibarıyla başlayan EKPSS tercih başvuruları, 13 Ocak tarihinde sona erdi. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından EKPSS tercih sonuçları için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika duyurularına çevrildi. ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak tercih sonuçlarının ardından, sorgulama süreci başlamış olacak. İşte 2023 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM ile ne zaman açıklanacak?

    EKPSS tecih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. EKPSS tercihleri 13 Ocak itibarıyla sona ererken, sonuçların açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl bilindiği gibi EKPSS tercih sonuçları 17 Şubat tarihinde açıklanmıştı. Peki, "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ÖSYM ile EKPSS sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM ile ne zaman açıklanacak?

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM'den EKPSS tercih sonuçlarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 

    Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş, sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti.
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM ile ne zaman açıklanacak?

    Söz konusu süre göze alındığında bu yıl sonuçların 16 Şubat 2023 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM ile ne zaman açıklanacak?

    2022 EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    EKPSS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Sonuçlara ÖSYM sonuç internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    2022 ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM ile ne zaman açıklanacak?

    EKPSS NEDİR?

    EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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