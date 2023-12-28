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        Haberler Dünyadan 2023 en iyi yabancı albümler açıklandı

        2023 en iyi yabancı albümler belli oldu

        The Hollywood Reporter'ın hazırladığı listede yılın en iyi yabancı albümleri açıklandı. Listede Dua Lipa ve Barbie film müziklerinden birçok albüm yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:07
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        2023 yılında birçok albüm müzikseverlerle buluştu. Pek çok türden şarkıcının yarıştığı müzik listelerinde zirveye bazı albümler damga vurdu. Yılın en iyi albümü "Victoria Monét, "Jaguar II" seçildi.

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        The Hollywood Reporter'ın hazırladığı 2023 yılının en iyi albüm sıralaması:

        1. Victoria Monét, "Jaguar II"

        2. Kali Uchis, "Red Moon In Venus"

        3. Sam Smith, "Gloria"

        4. "Barbie: The Album"

        5. Nas, "Magic 2"

        6. Nas, "Magic 3"

        7. Troye Sivan, "Something to Give Each Other"

        8. Leon Thomas, "Electric Dusk"

        9. Olivia Rodrigo, "Guts"

        10. Coco Jones, "What I Didn’t

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        BARBIE FİLMİNİN MÜZİKLERİ ÇOK SEVİLDİ

        Listenin en dikkat çeken albümü "Barbie: The Album" oldu. Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, 2023 yılının en çok kazanan filmi olmasının yanı sıra müzikleriyle de dikkat çekti.

        ALBÜMDE KİMLER VAR?

        Bruno Mars, Miley Cyrus gibi isimlerin ve pek çok başarılı prodüksiyonun süpervizörü olan Mark Ronson yönetiminde hazırlanan albümde Dua Lipa'nın ''Dance The Night'', Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua'nın ''Barbie World'', KAROL G'den ''Watati'' ve Charli XCX'in ''Speed Drive'' gibi şarkıları yer aldı.

        Albümün sürpriz isimler ise Billie Eilish ve Sam Smith oldu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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