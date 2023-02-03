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2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, söz konusu düzenlemenin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından EYT ilk maaş ödeme tarihleri, hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ilk maaşların ödeneceği tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2023 EYT ile ilk maaşların ödeneceği tarih...

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  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    EYT düzenlenmesinde yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 2 milyon 250 bin kişi tarafından merakla beklenen düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sigorta giriş tarihi 9 Eylül 1999 öncesini kapsayacak düzenlemede ilk maaş ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, "EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?" İşte 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri...
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    AK PARTİ TARİH VERDİ

    EYT taslağının TBMM Başkanlığı'na sunulması sırasında konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlemenin en geç 8 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşmasını beklediklerini söyledi.
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

    EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 

     

     
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

    SGK tarafından paylaşılan videoda emeklilik başvurusu adımları şu şekilde anlatıldı:

    Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına aylık, emekli ve gelir kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

    EDEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    - Sonra gelen ekranda yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

    - Tahsis talep türü olarak ise yaşlılık aylığı seçilecek.

    - SSK kapsamında aylık talepe edecekler 4A SSK Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur seçilecek. 

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    - Sonra altta yer alan başvur butonu tıklanacak.

    - TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. 

    - Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. 

    - Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?

    - "Aylık alıyor mu?" sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

    - Sonraki ileri butonuna basılacak ve başvur butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

    E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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