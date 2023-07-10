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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 29 Mayıs tarihi itibarıyla sona eren başvuruların ardından KPSS tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş belgeleri, genel olarak sınavdan 10 gün önce yayınlanmaktadır. Bilindiği üzere KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları bu yıl yapılmacak. Peki, "KPSS Lisans Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav ne zaman?" İşte detaylar...