2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

İslam'da önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı, her yıl farklı bir tarihe geliyor. Miladi takvime göre her sene 11 gün gerileyen Ramazan, 2023 yılının Mart ayında başlayacak. Peki, 2023 yılında Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor? İşte, 2023 Ramazan Bayramı hakkında detaylı bilgiler...

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak.

Ramazan'ın bitişi olan 20 Nisan 2023 aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

20 Nisan arife: Perşembe

21 Nisan, bayramın birinci günü: Cuma

22 Nisan, bayramın ikinci günü: Cumartesi

23 Nisan, bayramın üçüncü günü: Pazar