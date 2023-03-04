On bir ayın sultanı Ramazan için bekleyiş başladı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ile birlikte ilk orucun tutulacağı tarih Diyanet tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki, "2023 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tutulacak?" İşte 2023 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...