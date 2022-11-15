Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Ramazan ayında, dünyanın birçok yerinde aynı anda oruç ibadeti gerçekleştiriliyor. Müslümanlar, bu özel ayı ibadet ederek geçiriyor. 2022 Ramazan ayı geride kalırken, gözler 2023 yılına döndü.

Diyanet İşleri Bakanlığı, 2023 yılına ait özel gün ve bayram tarihlerini paylaştı. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıcı ve diğer özel günler...