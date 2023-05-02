Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek?

En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından gözler en düşük memur maaşlarına çevrildi. Bilindiği gibi TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ölçüsünde artış sağlanan emekli ve memur maaşları, yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zam yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada temmuz ayını işaret ederek memur ara zammının yanı sıra refah payı da verileceği vurgulamıştı. İşte 2023 temmuz memur maaşına ek zamda yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    Temmuz memur ara zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuyonun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.  Herkesin bildiği üzere son olarak memur maaşına ocak ayında yüzde 30'luk zam yapılarak en düşük emekli maaşı 11 bin 848 TL olmuştu. Memur maaş zammında üç aylık enflasyon oranı netleşirken, 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşına ne kadar zam yapılacağını merak konusu oldu. Peki, "Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?" İşte 2023 memur zammında son durum...
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

     EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!

    Memur maaşlarına son olarak 2023 yılı Ocak ayında zam yapıldı. Yüzde 30'luk memur maaş zammının ardından en düşük emekli maaşı 11 bin 848 TL oldu.
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

    Kamu çalışanlarının alacağı ücretin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor." ifadelerini kullandı.
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    "REFAH PAYIYLA BİRLİKTE ELE ALACAĞIZ" 

    Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti, "Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var."
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR

    TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Son olarak ise 2023 yılının başında emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    2023 MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

    Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı oranının netleşmesi bekleniyor.

     
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

    TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

    Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.  Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.

     
  • 2023 Temmuz memur ara zammı ne kadar olacak, memura ek zam ne zaman verilecek, refah payı gelecek mi?

    OCAK'TA MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

    Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilerin maaşına refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bu oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.