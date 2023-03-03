YKS başvurularında bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı üniversite adayları tarafından araştırılmaya başladı. Üniversite hayali kuran adaylar dilediği üniverisiteye girebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, "YKS başvuruları başladı mı, YKS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?" İşte 2023 üniversite sınavı YKS; TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...