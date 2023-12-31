2023'te en çok değer kaybeden futbolcular
Futbol dünyasında çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2023 yılını geride bırakıyoruz. Geride bırakacağımız yılda Cristiano Ronaldo, Avrupa'ya veda ederek Arabistan'a gitti. Napoli, 1990'dan sonra ilk kez Serie A şampiyonu oldu. Ve Manchester City ise tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını alarak sezonu 3 kupa ile bitirdi. 2023 yılında bazı futbolcular açısından iyi bir yıl olmadı. Manchester United forması giyen Antony gibi.. 2023'te en çok değer kaybeden 10 futbolcu
10. RAHEEM STERLİNG | CHELSEA | DEĞİŞİM: -25 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 45 milyon Euro
9. NABİL FEKİR | BETİS | DEĞİŞİM: -28 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 12 milyon Euro
8. MARC CUCURELLA | CHELSEA | DEĞİŞİM: -30 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 25 milyon Euro
7. JOÃO CANCELO | BARCELONA | DEĞİŞİM: -30 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 40 milyon Euro
6. NEYMAR | AL-HİLAL | DEĞİŞİM: -30 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 45 milyon Euro
5. MASON MOUNT | MAN UNİTED | DEĞİŞİM: -30 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 45 milyon Euro
4. WESLEY FOFANA | CHELSEA | DEĞİŞİM: -33 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 32 milyon Euro
3. JADON SANCHO | MAN UNİTED | DEĞİŞİM: -35 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 25 milyon Euro
2. SADİO MANÉ | AL-NASSR | DEĞİŞİM: -40 MİLYON EURO
Güncel Piyasa Değeri: 20 milyon Euro