2024-2025 yaz transfer dönemi tarihleri: Transfer sezonu ne zaman başlıyor?
2023-2024 Süper Lig sezonunun sona ermesinin ardından gözler yaz transfer döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama ile Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli oldu. İşte 2024-2025 yaz transfer dönemi tarihleri...
Yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen tarihler arasında takımlarını güçlendirerek eksik bölgelerine takviye yapabilecek. Peki, "Transfer sezonu ne zaman başlıyor, yaz transfer dönemi hangi tarihte bitiyor?" İşte detaylar...
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.
İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.
2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak 1 Haziran 2025'te sona erecek.