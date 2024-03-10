2024 Ağrı imsakiye takvimi: Ağrı sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı saatler kaldı. Ramazan öncesi Diyanet İşleri tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile il il sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri belli oldu. Bu kapsamda Ağrı sahur vakti ve iftar saatleri kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2024 Diyanet imsakiye takvimi ile Ağrı sahur, iftar ve teravih namazı saatleri...
Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Diyanet il il imsakiye takvimini paylaşmasının ardından, Ağrı sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri netlik kazanmış oldu. Peki, "Ağrı sahur vakti ve iftar saati ne zaman, saat kaçta?" İşte 2024 Ağrı İmsakiye takvimi...
AĞRI SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
11 Mart Pazartesi Ramazan'ın 1. günü
Ağrı Sahur (İmsak) Vakti: 04.56
Ağrı İftar Vakti: 18.17
Ağrı Teravih Namazı Vakti: 19.35
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)