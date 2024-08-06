Konutta yüzde 25 zam sınırı kalktı ve kira zam oranları hep olduğu gibi TÜFE'ye göre belirlenmeye başladı. TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece kira artış oranı da belirlendi. Pek, ağustos ayında konut ve iş yerleri kira tavan zam oranı ne kadar oldu? Ev kirasına en fazla yüzde kaç oranında zam yapılabilecek? İşte, 2024 ağustos kira artış oranı...