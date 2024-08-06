Ağustos kira artış oranı belli oldu! Konut ve iş yerlerine en fazla yüzde kaç oranında zam yapılabilir?
Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği kira tavan zam oranı belirlendi. Yüzde 25 zam sınırının kalmasıyla yeniden TÜFE'ye bağlanan kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre belirleniyor. Peki, Ağustos kira artış oranı ne oldu? Ağustos ayında kiralara en fazla ne kadar zam yapılabilecek? İşte, Ağustos kira artış oranı...
Konutta yüzde 25 zam sınırı kalktı ve kira zam oranları hep olduğu gibi TÜFE'ye göre belirlenmeye başladı. TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece kira artış oranı da belirlendi. Pek, ağustos ayında konut ve iş yerleri kira tavan zam oranı ne kadar oldu? Ev kirasına en fazla yüzde kaç oranında zam yapılabilecek? İşte, 2024 ağustos kira artış oranı...
TÜİK TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
TÜFE'deki değişim 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.
Aylık enflasyon ise haziranda yüzde 1,64 iken temmuzda yüzde 3,23'e yükseldi.
2024 AĞUSTOS KONUT VE İŞ YERİ KİRA ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Temmuz ayının enflasyon verileri açıklandı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu.
Konut ve iş yeri kiralarında ağustos ayında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 65,93 olarak şekillendi.
Konut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla geçtiğimiz aydan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. Temmuz ayında uygulanan tavan oran yüzde 65,07 olmuştu.