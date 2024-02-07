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        Haberler Gündem Eğitim 2024 AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar?

        2024 AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda yayımlanan kayıt yenileme kılavuzu ile, "2024 AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar?" Soruları yanıt buldu. İşte 2024 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 22:24 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:24
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        AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Şubat tarihinde başladı. Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi ile 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Peki, "2024 AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar?" İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenilime tarihleri...

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        AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Şubat 2024 Perşembe günü başladı ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

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        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

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        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

        Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

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        11 Şubat 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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