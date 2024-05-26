2024 Euroleague finali Real Madrid- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçmişte Zeljko Obradovic, Bozidar Maljkovic, Dusan Ivkovic, Ettore Messina ve Ioannis Ioannidis bunu başaran başantrenörler olarak anılırken, bu sezon listeye Sarunas Jasikevicius ve Ergin Ataman da eklendi.

Ataman daha önce bu kulvarda İtalya'nın Siena takımıyla Dörtlü Final'e kalırken, Anadolu Efes'le iki kez şampiuyonluk sevinci yaşadı.

Ergin Ataman ayrıca, Galatasaray'la 7Days Avrupa Kupası, Beşiktaş'la da FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları elde etti.