2024 işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı taban ve tavan ücreti nasıl hesaplanır?
2024 Ocak asgari ücrete yapılan zamla birlikte yeni yılda işsizlik maaşı taban ve tavan ücreti de arttı. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ına tekabül ediyor. Peki, 2024 işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı taban ve taban ücreti nasıl hesaplanır?
2024 işsizlik maaşı, asgari ücrete gelen zam sonrasında, çalışmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşsizlik maaşı, işini kaybetmiş kişilere sağlanıyor ve kişinin son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödemiş olması gerekiyor. İşte, işsizlik maaşı ödeneği hakkında güncel bilgiler...
2024 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
İşsizlik ödeneği alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplanıyor. Ayrıca işsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Yeni asgari ücretle beraber işsizlik ödeneğinde taban tutar 7 bin 940, tavan tutar 15 bin 880 TL oldu.
2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDI?
İşsizlik ödeneği 2023 yılında taban tutar 5 bin 365 TL, tavan tutar 10 bin 731 TL olarak hesaplanıyordu.
Buna göre 2024 yılında taban tutarda 2 bin 574 TL, tavan tutarda ise 5 bin 149 TL artış görülmüş oldu.