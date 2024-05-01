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        Haberler Gündem 2024 KPSS başvuru tarihi: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

        2024 KPSS başvuru tarihi: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. KPSS lisans oturumu her yıl, KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ise bilindiği gibi iki yılda bir ÖSYM tarafından organize edilmektedir. İşte 2023-2024 ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvurularının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 01:47 Güncelleme: 01.05.2024 - 01:47
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        1

        KPSS başvurularında geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren adaylar, KPSS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından KPSS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Peki, "KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?" İşte Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihleri...

        2

        2024 KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

        4

        KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

        KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek sınavın sonuçları 4 Ekim 2024’te açıklanacak.

        5

        KPSS DHBT NE ZAMAN?

        2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül tarihinde yapılacak. Son olarak DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim’de ilan edilecek.

        6

        2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

        KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

        KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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