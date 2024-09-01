KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitiyor, kaç soru soruldu?
KPSS Ön Lisans sınavı bugün aynı anda 81 il ve Lefkoşa'da yapıldı. 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara genel yetenek ile genel kültür testleri uygulandı. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu KPSS Ön Lisans tek bir oturum halinde yapıldı. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman başlıyor, bitiyor, sınav kaç dakika? İşte, detaylar...
KPSS maratonunda sıra ön lisansa geldi. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutuldu. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman bitiyor ve kaç soru?
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapıldı. Sınav saat 10.15'te başladı 130 dakika sürdü ve 120 soru soruldu.
KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.