2024-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı! Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır?
Kamu personeli olmak isteyen lise mezunları için iki yılda bir gerçekleşen KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular bugün alınmaya başladı. 12 gün sürecek başvuru süreci boyunca adaylar başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, lise mezunları için KPSS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
Kamu personeli olma hayali kuran lise mezunları için iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru süreci bugün başladı. Adaylar, 12 gün boyunca başvurularını yapabilecekler. Peki, lise mezunları KPSS Ortaöğretim başvurusunu nasıl gerçekleştirebilir? KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar!
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÖSYM'nin 2024 KPSS takvimini açıklamasıyla beraber KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün (18 Temmuz) itibariyle başladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim sınavına girmek isteyen lise mezunu adayların ÖSYM'nin sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
KPSS Ortaöğretim’e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır.
DHBT’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim’e başvuraraksınava girmeleri gerekmektedir.