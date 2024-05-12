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        Haberler Gündem 2024 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

        2024 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

        Mayıs ayının ikinci haftasının bitimine gelinmesiyle, Kurban Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayımlanmasının ardından netlik kazandı. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, "2024 Kurban Bayramı ne zaman?" İşte, Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:43
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        Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilir. Kurban Bayramı, birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil olarak kabul edilir. Peki, "2024 Kurban Bayramı ne zaman?" İşte, 2024 Dini Günler Takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun cevabı...

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        2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

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        2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

        16 Temmuz Salı: Aşure Günü

        14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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