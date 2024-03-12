Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2024 LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? LGS sınavı ne zaman?

        2024 LGS başvuruları başladı mı? LGS sınavı ne zaman?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile LGS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını belirtilen tarihler arasında "e-Okul" üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte 2024 LGS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 22:19 Güncelleme: 12.03.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı LGS başvuru kılavuzunu yayımlandı. Böylelikle LGS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bilindiği gibi iki oturumdan oluşmaktadır. Peki, "LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? LGS sınavı ne zaman?" İşte 2024 LGS başvurularının başlayacağı tarih...

        2

        2024 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezî Sınav başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında alınacak.

        3

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını "e-Okul" üzerinden yapabilecek.

        LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        4

        2024 LGS NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran'da iki oturum şeklinde uygulanacak.

        LGS sınavının birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

        5

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024'ten itibaren okul müdürlükleri tarafından alınacak ve gerekli işlemler ardından öğrencilere teslim edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Marmaris orman yangınının failine 19 yıl hapis ve para cezası verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'ta çözüm arayışı
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        Beşiktaş'a tazminat cezası!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        İnfial yaratan kazada çarpıcı detaylar!
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        IKEA'dan dünya genelinde indirim kararı
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        Türkiye'yi şoke eden kazada flaş tutuklama!
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        "Seçim yenilenirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaylık yolu açılır"
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Yeşilçam'ın ağabeyi vefat etti
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Cinsel istismar iddiası! Okulun müdür yardımcısı tutuklandı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları