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        Haberler Gündem 2024 Migros çalışma saatleri: Migros saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

        2024 Migros çalışma saatleri: Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        1954 yılında temelli atılan Migros, 2 binin üzerinde şubesi ile günümüzde hizmet vermeye devam ediyor. Migros mağazalarının açılış saati şubeler arasında değişkenlik göstermektedir. Peki, 'Migros saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?'. İşte 2024 Migros mağazası çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 01:49 Güncelleme: 09.01.2024 - 01:49
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        2024 Migros çalışma saatleri
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        Migros yurt içi ve yurt dışındaki mağazaları ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Migros mağazalarının çalışma saatleri bulunduğu konuma göre değişiklik göstermektedir. Peki, "Migros saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?" İşte Migros çalışma saatlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Migros Çalışma Saatleri 2024

        Migros mağazalarının çalışma saatleri bulunduğu konuma ve muhitin kalabalık olup olmamasına göre değişmektedir. Çalışma saatlerinde genel olarak bahsetmek gerekirse saat 09.00 ile 22.00 arasındadır.

        Migros Kaçta Açılıyor?

        Migros mağazalarının açılış saati şubeler arasında farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar da genellikle büyük saat farkları olmayıp en fazla yarım saatlik bir oynama söz konusudur. Genellikle Migros’un açılış saatleri 09.00’dır.

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        Migros Kaçta Kapanıyor?

        Halkın en merak ettiği soruların başında gelen Migros mağazalarının kapanış saatleridir. Özellikle evine işten boş dönmek istemeyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri olan mağaza kapanış saati çoğu mağaza için 22.00’dır. Genellikle AVM tarzı işlek mekânlar 22.00’a kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Kimi şubelerde ise Migros mağazalarının kapanış saati 21.00 ya da 21.30’dur.

        Migros Kaça Kadar Açık?

        Avm tarzı kalabalık yerlerde Migros mağazasının kapanış saati daha geçtir. Genellikle Migros mağazalarının kapanış saati 22.00’dır. Ancak bu saat aralıkları kimi şubelerde 21.00’a kadar gerilemektedir.

        Migros Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

        Migros mağazalarının çalışma prensibi hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynıdır. Hafta sonu da çalışma saatinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Vardiyalı çalışma saatleriyle hizmet sunan Migros mağazaları saat 22.00’a kadar açıktır. Resmi ve dini bayramlarda da hizmet sunan Migros’un hafta sonu çalışma saatleri hafta içiyle bir farklılık göstermemektedir.

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        Migros Açılış Saati

        Migros açılış saati genellikle 08.30 ya da 09.00’dır. Ancak avmlerde yer alan Migros mağazaları avmlerin saat 10.00’da açılmasından dolayı saat 10.00’da hizmete başlamaktadır.

        Migros Kapanış Saati

        Migros süpermarket zincirleri spesifik bir kapanış saatine sahip değildir. Yani her mağazanın kendine has kapanış saati vardır. Saat farkları çok oynamamakla birlikte genellikle 21.30 ya da 22.00’dır. Ancak 21.00’da kapatan bazı şubeler de bulunmaktadır.

        Migros Hafta Sonu Çalışma Saatleri

        Migros hafta sonu çalışma saatlerine kimi mağazalar 08.00’da başlarken kimi şubelerde 10.00’da başlamaktadır. Ancak genel olarak çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır.

        Hafta içi: 09.00-22.00

        Hafta sonu: 09.00-22.00

        AVM’ler için: 10.00-22.00

        Migros’un Tarihi

        Migros Sanal Market pek çok müşteriye hitap etmektedir. Kampanyalardan haberdar olabileceğiniz Migros Sanal Market ile online market alışverişi yapılabilmektedir. 1991 yılında halka açık bir şirkete dönüşen Migros, hafta sonları da akşam 22.00’a kadar açık mağaza uygulamasını devreye soktu. Ayrıca sektörde bir ilk olan migroskop uygulamasıyla indirimli alışverişi düzenli aralıklarla duyurmaya başladı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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