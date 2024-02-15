Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için 120 dakikadır. Peki, "2024 ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte detaylar...