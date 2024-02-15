2024 ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim sınav yerleri belgesi açıklandı mı?
107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik olmak adına çalışmalarına hız veren adaylar, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Şubat ayında gerçekleşecek ÖGG sınavına ilişkin tüm detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İşte 2024 ÖGG sınav tarihi...
Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için 120 dakikadır. Peki, "2024 ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte detaylar...
ÖZEL GÜVELİK (ÖGG) SINAVI NE ZAMAN?
ÖGG yazılı sınavı 24 Şubat tarihinde yapılacak. 25 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında ise uygulamalı atış sınavı yapılacak ve puanlar ÖGNET sistemine girilecek.
ÖGG SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav soru ve cevapları da 27 Şubat günü erişime açılacak. Sınav sonuçları 15 Mart tarihinde adaylarla paylaşılacak.
ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!